التحالف العربي يعتزم عرض أدلة على تورط حزب الله في استهداف السعودية من صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تعهد التحالف العربي بعرض أدلة على تورط حزب الله اللبناني في الحرب باليمن، ودوره في استهداف السعودية من مطار صنعاء الدولي.



وكان التحالف قد استهدف مطار صنعاء مؤكدا أن مليشيات الحوثي الموالية لإيران تستخدمه بالمخالفة للقانون الدولي في تخزين الأسلحة وشن هجمات على المدنيين في السعودية.

وفي وقت سابق، اعترفت مليشيات الحوثي بإغلاق مطار صنعاء في وجه النشاط الإنساني الذي تديره الأمم المتحدة وتحويله لقاعدة عسكرية للصواريخ والمسيرات.

وصدرت تصريحات لقيادات مليشيات الحوثي عقب قصف التحالف العربي أهدافا عسكرية في مطار صنعاء وقاعدة الديلمي العسكرية ومواقع ألوية الحماية الرئاسية شمال وجنوب صنعاء.

وتسيطر مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على المرافق العسكرية وكل مؤسسات الدولة في غالبية مناطق الشمال اليمني منذ اجتياحها صنعاء أواخر 2014 وانقلابها على الحكومة المعترف بها دوليا.