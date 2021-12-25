شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يعود الى عدن بعد زيارة عمل ناجحة للسعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، الى العاصمة المؤقتة عدن، قادما من الرياض بعد زيارة عمل قصيرة وناجحة للمملكة العربية السعودية.



والتقى رئيس الوزراء خلال الزيارة نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الامير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من المسؤولين السعوديين وامين عام مجلس التعاون الخليجي وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية لدى مجلس الامن الدولي.

كما اطلع رئيس الوزراء فخامة رئيس الجمهورية على مجمل التطورات والمستجدات بخصوص الملفات العسكرية والامنية والاقتصادية والخدمية، إضافة الى الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مختلف الجوانب وفي مقدمتها مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة.