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رئيس الوزراء يعود الى عدن بعد زيارة عمل ناجحة للسعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

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عاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، الى العاصمة المؤقتة عدن، قادما من الرياض بعد زيارة عمل قصيرة وناجحة للمملكة العربية .

 

والتقى رئيس الوزراء خلال الزيارة نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الامير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من المسؤولين السعوديين وامين عام وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية لدى مجلس الامن الدولي.

 

كما اطلع رئيس الوزراء فخامة رئيس الجمهورية على مجمل التطورات والمستجدات بخصوص الملفات العسكرية والامنية والاقتصادية والخدمية، إضافة الى الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مختلف الجوانب وفي مقدمتها مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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