وزير الصحة يفتتح اللقاء التقييمي لحملة التحصين ضد فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح أهمية الدور الوقائي في تعزيز المنظومة الصحية لمجابهة الأمراض المختلفة.



وقال خلال اللقاء التقييمي لحملة التحصين ضد كوفيد 19 ان الوزارة تولي التحصين اهمية بالغة نظراً لاثاره الكبيرة على تحسين صحة المجتمع.

ودعا وزير الصحة الى العمل على تجاوز المعوقات التي اعترضت سير حملة التحصين ووضع الحلول المناسبة لها وتقوية نقاط الضعف.. مشيراً إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات سليمة تساعد على إتخاذ القرارات المبنية على الرقم الاحصائي.

من جانبه استعرض وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعايه الاولية الدكتور علي الوليدي الوضع الوبائي الراهن في البلاد وجملة الصعاب التي اعترضت الفرق الميدانية والنجاحات المحققة لفرق التحصين وغرفة عمليات كوفاكس.