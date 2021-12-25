شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليابان تقدم حزمة مساعدات إنسانية لليمن بـ 23 مليون دولار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت اليابان تقديم حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية لليمن بقيمة 23 مليون دولار من الميزانية التكميلية لليابان للسنة المالية 2021، استجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة الناجمة عن استمرار الصراع في البلاد.
وتتضمن الحزمة مشاريع إنسانية في المجالات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والغذاء وحماية الأطفال والنساء ومساعدة النازحين داخليًّا بالتعاون مع المنظمات الدولية.