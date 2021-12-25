اليابان تقدم حزمة مساعدات إنسانية لليمن بـ 23 مليون دولار

وتتضمن الحزمة مشاريع إنسانية في المجالات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والغذاء وحماية الأطفال والنساء ومساعدة النازحين داخليًّا بالتعاون مع المنظمات الدولية.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت اليابان تقديم حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية لليمن بقيمة 23 مليون دولار من الميزانية التكميلية لليابان للسنة المالية 2021، استجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة الناجمة عن استمرار الصراع في البلاد.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة