وزارة الزراعة والثروة السمكية تقرر منع تصدير بعض أنواع الأسماك الطازجة إلى الخارج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قررت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية ، بالعاصمة المؤقتة عدن، منع تصدير بعض أنواع الاسماك الطازجة إلى الخارج.



وحدد القرار الصادر عن الوزير سالم السقطري، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، الأنواع الممنوع تصديرها والتي شملت الثمد والجحش والباغة .. موضحاً ان إتخاذ هذا القرار جاء مراعاة للظروف الراهنة للبلاد وتخفيف الأعباء على المواطن مع الاهتمام بوضع الصياد كمنْتِج أساسي وتغير نسب الإنتاج لما من شأنه تحقيق التوازن في السوق المحلية.

ووجه القرار رؤوساء هيئات المصائد السمكية في نطاق الاختصاص التنفيذ والمتابعة بموجب القرار مع تقييمه لمدة ثلاثة أشهر من صدوره.