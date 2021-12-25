وزير الشؤون الاجتماعية يبحث مع السفير الصيني مجالات التعاون والتنسيق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل نائب رئيس اللجنة العليا للإغاثة الدكتور محمد سعيد الزعوري مع السفير الصيني لدى بلادنا كانغ يونغ التعاون والتنسيق في عدد من المجالات.



وتطرق الوزير الزعوري خلال اللقاء الى مناقشة تفعيل البرامج والمشاريع في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية ودعم برامج المرأة والطفل، ومجالات التدريب والتأهيل، لافتاً الى ان الوزارة ستقوم بتقديم مصفوفة كاملة بالبرامج والمشاريع التي يتم التعاون فيها بين الجانبين.

وقدم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عرضاً موجزاً عن مستجدات الأوضاع في اليمن، وناقش استمرار الدعم الصيني لبلادنا في المجال الاغاثي والإنساني، مؤكداً ان الحكومة ستقوم بتقديم كل الدعم والتسهيلات لكافة المانحين في تنفيذ برامجهم ومشاريعهم في اليمن.

وثمن جهود جمهورية الصين الشعبية في دعم الحكومة والشعب اليمني مؤكداً ان ذلك يأتي متانة العلاقات التي تربط الشعبين منذ القدم.

من جانبه، أكد السفير الصيني لدى بلادنا استمرار دعم بلاده للحكومة والشعب اليمني في كافة المجالات، وان الحكومة الصينية تولي اليمن اهتماماً كبيراً، مشيراً الى متانة العلاقات التي تربط الشعبين الصديقين.