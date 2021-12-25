الزعوري يبحث مع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتي تعزيز التعاون في مجالات العمل المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري امس مع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتي عبدالعزيز شعيب تعزيز سبل التعاون في جملة من المجالات بين البلدين.



وتطرق اللقاء الذي جرى على هامش اعمال الدورة الـ 41 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي اختتمت اليوم في العاصمة السعودية الرياض، إلى ما يتم تقديمه من دعم اغاثي وانساني من الهيئات والجمعيات الكويتية لبلادنا، وأهمية هذه المشاريع في تحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن، واهمية العمل العربي المشترك في رعاية الطفل وكبار السن وذوي الاعاقة وتحقيق اعلى معايير الرعاية لهذه الفئات.

وفي اللقاء، ثمن الوزير الزعوري الجهود الكويتية في دعم الشعب اليمني، عبر الهيئات الاغاثية المانحة والدعم الكويتي المقدم للمنظمات والوكالات الدولية لتنفيذ مشاريع اغاثية وتنموية في بلادنا، لافتاً الى ان الكويت تعد من الداعمين المستمرين لليمن منذ القدم.

من جانبه أكد المسؤول الكويتي ان بلاده ستستمر في تقديم كل الدعم للحكومة والشعب اليمني .. مشيراً الى انه سيتم التنسيق بين الجانبين في كافة المجالات.