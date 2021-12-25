اجتماع في عدن يناقش تفعيل مكاتب الشؤون القانونية في المؤسسات الحكومية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش إجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أحمد عرمان، تفعيل دور دوائر الشؤون القانونية في المؤسسات والهيئات الحكومية.



وتطرق الإجتماع الى الصعوبات والتحديات التي تواجه سير عمل مدراء الشؤون القانونية في مؤسسات الدولة بقطاعاتها المختلفة، وسبل معالجتها بما يسهم في تسريع وتيرة الأداء وتطويره لتحقق الأهداف المرجوة.

وفي الإجتماع الذي ضم مدراء عموم مكاتب الشؤون القانونية في المؤسسات الحكومية، أكد الوزير عرمان على التبعية القانونية للدوائر بالوزارة وفقا للقانون رقم 30 لسنة 96م، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (295) لسنة 2013 .. مشدداً على المدراء ضرورة التمثيل القانوني الصحيح للدولة، والزامية القيد القانوني في السجلات الرسمية لدى قضايا الدولة وترسيخ مفهوم سيادة القانون والحكم الرشيد .

وأشار الوزير عرمان، إلى أهمية تعزيز وبناء قدرات الكادر القانوني في مجال الصياغة القانونية والإسراع في إتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة الإشكاليات المتعلقة بالعقود التي ترهق الدولة .. مشدداً على ضرورة الإشراف على كافة التصرفات التي تترتب عليها آثار قانونية بحقوق وأموال الدولة، وتوفير الحماية القانونية وفقاً لنص قانون قضايا الدولة.