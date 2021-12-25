شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة تنفيذ حملة مكافحة البعوض الناقل للملاريا بمديرية حيس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع برئاسة مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة الدكتور علي الاهدل، الترتيبات الجارية لتنفيذ حملة مكافحة البعوض الناقل للملاريا والحميات الفيروسية في مديرية حيس.



واستعرض مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بمحور تهامة الدكتور عبد الكريم القديمي، الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ الحملة في مديرية حيس.

وأكد الاجتماع على اهمية تنفيذ الحملة وتغطية جميع المرافق الصحية في المديرية بأدوية الملاريا والفحوصات السريعة لخفض نسب الاصابة بمرض الملاريا في اوساط المجتمع.