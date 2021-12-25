تصاعد المعارك العنيفة غرب وجنوبي مأرب وسط خسائر كبيرة لمليشيا الحوثي الإيرانية

المنامة - ياسر ابراهيم - تصاعدت حدة المعارك بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية من جهة ومليشيا الحوثي الايرانية من جهة أخرى، في الجبهات الغربية والجنوبية لمحافظة مأرب، شمال شرق اليمن.



وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش والمقاومة خاضت خلال الساعات الماضية معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي في جبهتي المشجع والكسارة غربي مأرب، وعلى امتداد مسرح العمليات في الجبهات الجنوبية.



وحسب المصادر فإن المعارك اندلعت إثر هجمات حوثية استخدمت فيها الميليشيا عدة أنساق بشرية وتغطية مدفعية كبيرة، ومختلف أنواع الأسلحة.



وأوضحت المصادر أن قوات الجيش تصدت للهجمات الحوثية بمشاركة المدفعية وطيران تحالف دعم الشرعية وكبّدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



وقال مراسل "يمن شباب"، إن قوات الجيش والمقاومة قضت على ثلاثة أنساق حوثية في المعارك التي دارت في الجبهات الجنوبية في الساعات الماضية.



وكان المركز الإعلامي للقوات المسلحة أعلن في الساعة الأولى من فجر اليوم، أن أبطال الجيش والمقاومة يخوضون معارك عنيفة ضد المليشيات الحوثية في جبهتي المشجح والكسارة غرب محافظة مارب، والجبهات الجنوبية للمحافظة.



ولفت إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية دك مواقع وتجمعات للمليشيات الحوثية الايرانية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.



والجمعة ، أعلن تحالف دعم الشرعية، القضاء على 243 عنصرا من مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتدمير 20 آلية عسكرية في 42 عملية جوية في محافظة مأرب.





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