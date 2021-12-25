مصلحة الجمارك تشارك في اجتماع اتفاقية العبور الجمركي بين الدول العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شاركت مصلحة الجمارك، امس، في الاجتماع الاستثنائي لمدراء عموم جمارك الدول العربية، لمناقشة بعض الملاحظات النهائية في اتفاقية العبور الجمركي بين الدول العربية.



وتطرق الاجتماع المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة مدير عام العلاقات والتعاون والدولي المهندس فضل البان، ومدير عام الاعفاءات والإدخال المؤقت عبدالله الحبشي في مصلحة الجمارك، إلى إجراءات العبور الجمركي وتسهيلها بين الدول العربية وما تود الدول العربية إدراجه ضمن الاتفاقية.

واتفق المشاركون، على تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بعرض الاتفاقية بصيغتها الحالية إلى المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية لإقرارها أو التعديل فيها، وعقد الاجتماع الثاني والأربعين لمدراء عموم الجمارك العربية حضورياً في نهاية شهر فبراير القادم.