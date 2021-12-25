الخارجية الامريكية: تهريب الاسلحة من ايران الى الحوثيين يمثل انتهاكاً صارخاً لحظر الاسلحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الامريكية" ان الاسطول الخامس للبحرية الامريكية صادر في الـ 20 من ديسمبر الجاري، حوالي 1400 بندقية هجومية من طراز (ايه كيه-47) و226600 طلقة ذخيرة من سفينة صيد منشؤها ايران كانت على طريق يستخدم تاريخيا لتهريب الاسلحة بشكل غير قانوني الى الحوثيين في اليمن".



واكد المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في بيان صحفي، ان تهريب الاسلحة من ايران الى الحوثيين يمثل انتهاكاً صارخاً لحظر الاسلحة الذي تفرضه الامم المتحدة وهو مثال آخر على الكيفية التي يعمل بها النشاط الايراني على اطالة امد الحرب في اليمن.

واشار الى ان دعم ايران للجماعات المسلحة في جميع انحاء المنطقة يهدد الامن الدولي والاقليمي وقواتنا وموظفينا الدبلوماسيين ومواطنينا في المنطقة وكذلك شركاءنا في المنطقة وأماكن اخرى..مؤكداً التزام الادارة الامريكية بالتصدي لهذا التهديد الايراني.

ولفت نيد برايس، الى ان التدفق غير المشروع للاسلحة الى اليمن يسمح بهجوم الحوثيين الوحشي على مأرب ويزيد من معاناة المدنيين.