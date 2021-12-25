الارياني يحمل مليشيا الحوثي مسؤولية سلامة الاسرى والمختطفين وتعريض حياتهم للخطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة "ان اعتراف مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران باحتجاز ثلاثة آلاف من الأسرى والمختطفين في أحد المواقع العسكرية بالعاصمة المختطفة ‎صنعاء، جريمة حرب".



واضاف معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان هذا الاعتراف دليل إدانة على استمرارها في استخدام المدنيين بمن فيهم الأسرى المختطفين دروعاً بشرياً في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية".

‏وحمل الارياني مليشيا الحوثي المسئولية الكاملة عن سلامة الآلاف المختطفين من قيادات الدولة والسياسيين والإعلاميين والصحفيين والنشطاء واسرى الجيش والمقاومة، والذين يعانون ظروف سيئة وتعرض حياتهم للخطر عبر تجميعهم بالآلاف في معتقلات غير قانونية مستحدثة في مواقع عسكرية.

‏وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات ذات العلاقة بادانة هذه الجريمة النكراء والضغط على مليشيا الحوثي الارهابية لوقف استخدام الأسرى المختطفين دروعا بشرية، والتنفيذ الفوري لاتفاق السويد بخصوص تبادل كافة الأسرى والمختطفين على قاعدة (الكل مقابل الكل) دون قيد أو شرط.