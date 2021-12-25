عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإرياني: نحمل الحوثيين مسؤولية سلامة المختطفين

السبت 25 ديسمبر 2021

الخليج 365

أكد وزير الإعلام معمر الإرياني، أن اعتراف ميليشيا الحوثي باحتجاز ثلاثة آلاف من الأسرى والمختطفين في أحد المواقع العسكرية بالعاصمة صنعاء، جريمة حرب.



وأضاف في سلسلة تغريدات، الجمعة، أن ذلك دليل إدانة على استمرارها في استخدام المدنيين بمن فيهم الأسرى المختطفون دروعا بشرية، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

كما حمّل وزير الإعلام ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة آلاف المختطفين من قيادات الدولة والسياسيين والإعلاميين والصحفيين والنشطاء وأسرى الجيش والمقاومة.

وأشار إلى أنهم يعانون ظروفا سيئة، حيث تعرض الميليشيا حياتهم للخطر عبر تجميعهم بالآلاف في معتقلات غير قانونية مستحدثة في مواقع عسكرية.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات ذات العلاقة بإدانة هذه الجريمة النكراء والضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف استخدام الأسرى المختطفين دروعا بشرية، والتنفيذ الفوري لاتفاق السويد بخصوص تبادل كافة الأسرى والمختطفين على قاعدة (الكل مقابل الكل) دون قيد أو شرط.