عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل وإصابة 18حوثيا خلال معارك مع المقاومة بالحديدة

السبت 25 ديسمبر 2021

الخليج 365

أعلنت قوات المقاومة المشتركة، الجمعة، مقتل وإصابة 18 عنصرا من مليشيات الحوثي عقب معارك شرسة بريف جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن.



وسعت مجاميع تابعة لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا لمحاولة تغير الخطوط المتقدمة جنوبي مديرية "الجراحي" جنوبي الحديدة، قبل أن تتصدى لها القوات المشتركة.

وأصدرت القوات المشتركة بيانا، جاء فيه، إن وحداتها في الاستطلاع الحربي رصدت مجاميع حوثية مؤلفة من 18 عنصرا يحاولون التسلل والتمركز في موقع سابق قرب الخطوط الملتهبة في أطراف مديرية الجراحي جنوب الحديدة.

وأوضحت أنه سرعان ما تم التعامل مع المجاميع الحوثية الهجومية في الوقت والمكان المناسبين ما أسفر عن مصرع 13 وإصابة 5 من عناصر المليشيات الحوثية.

كما تم تدمير آليتين قتاليتين حاولت المليشيات الانقلابية تمويهها بين الأشجار على مسافة 600 متر من الموقع المستهدف جنوب الجراحي.

والجمعة، أحكمت القوات المشتركة سيطرتها على جبل "منارة" وسلاسل جبلية في وادي "الأثاب" باتجاه بلدة "الأشوع" في المجاعشة بمقبنة غربي محافظة تعز.

وكانت القوات المشتركة حررت عديد المرتفعات وعزلة "البراشة" بالكامل في مديرية مقبنة بتعز (جنوب) ضمن عملية عسكريها اطلقتها أواخر الشهر الماضي وامتدت إلى مديريتي الجراحي وجبل رأس جنوبي الحديدة "غرب".

وخسرت مليشيات الحوثي خلال المعارك والضربات الجوية للتحالف مؤخرا آلاف القتلى بينهم قيادات ميدانية بارزة امتداد مسرح العمليات بتعز والحديدة والضالع ومأرب.