محافظ تعز يوجه مؤسسة الكهرباء بمراجعة الأسعار خلال 72 ساعة (وثيقة)

المنامة - ياسر ابراهيم - وجّه محافظ تعز نبيل شمسان، اليوم الجمعة، المؤسسة العامة للكهرباء فرع تعز، بسرعة مراجعة اسعار خدمات التيار الكهربائي، وعمل آلية موحدة لأسعار تقديم الخدمة، خلال 72 ساعة.

وحسب المذكرة التي حصل "يمن شباب نت"، على نسخة منها، فقد تضمنت المذكرة "توجيه مدير عام فرع المؤسسة العامة للكهرباء بتعز، بإجراء مراجعة عاجلة لأسعار خدمات الكهرباء".

ووجه المحافظ، مدير فرع مؤسسة الكهرباء "بتقديم خدمة الكهرباء للمواطنين وفقا لما تضمنه تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقرير اللجنة المكلفة بمراجعة أوضاع الكهرباء".

وشمل التوجيه، "الرفع من قبل مدير مؤسسة الكهرباء بهذا الأمر خلال 72 ساعة، متضمنا إصلاح حميع الأوضاع، ووضع آلية موحدة لأسعار تقديم الخدمة، وتحديد نسبة التغير في أسعار الخدمة بالعلاقة مع أسعار المحروقات".

وتبلغ سعر تعرفة بيع الكهرباء 350 ريال للكيلو وات الواحد، إضافة إلى 1,500 ريال رسوم اشتراك للمستهلكين العادين. وكانت قد وصلت رسوم التعرفة إلى500 ريال للكيلو الواحد.