عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعيين رئيس جديد للبعثة الدولية لدعم اتفاق الحديدة

السبت 25 ديسمبر 2021

الخليج 365

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، عن تعيين اللواء الايرلندي المتقاعد مايكل بيري رئيساً لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة(UNMHA)، في اليمن.



ويخلف بيري، الذي عين أيضاً رئيساً للجنة تنسيق إعادة الانتشار (RCC)، الجنرال الهندي المتقاعد أباهيجيت غوها.

فقد تشكلت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، بموجب اتفاق ستوكهولم الذي وقع نهاية العام 2018 بين الحكومة وميليشيا الحوثيين برعاية الأمم المتحدة.

إخفاق البعثة

واخفقت البعثة منذ ذلك الوقت في تحقيق اي اختراق او نجاح لدعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفاً لإطلاق النار في الحديدة، والإشراف على إعادة نشر القوات في مدينة وموانيء الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، في ظل استمرار رفض ميليشيا الحوثي تنفيذ بنود الاتفاق، بحسب اتهامات الحكومة الشرعية.

في الأثناء، واصلت ميليشيا الحوثي خروقاتها المباشرة لوقف إطلاق النار، واستمرت في زرع الألغام، وقصف المدنيين، ورفض الانسحاب من المدينة وموانئها.

ويعد تعاقب أربعة على رئاسة لجنة إعادة الانتشار مؤشرا على عدم تحقيق تقدم يذكر في أعمال اللجنة، فمن الجنرال باتريك كاميرت مرروا بالجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد و الجنرال الهندي أباهجيت جوها الذي بالكاد نجح في وضع خمس نقاط مراقبة لوقف إطلاق النار.

خبرة طويلة في الجيش الايرلندي

وبحسب موقع الأمم المتحدة، فإن اللواء بيري يتمتع بمسيرة مهنية طويلة منذ انضمامه إلى الجيش الايرلندي كضابط في سلاح المشاة في عام 1975. كما خدم من 2016 إلى 2018 كرئيس للبعثة وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

كما أمضى بيري 10 سنوات في عمليات الانتشار في الخارج، بما في ذلك في أفغانستان والبوسنة والهرسك والعراق ولبنان والصومال وأوغندا.

ومنذ عام 2011 إلى عام 2013، تولى بيري قيادة بعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب العسكري في الصومال. وفي عام 2004 كان قائدا لفريق الاتصال مع القوة الدولية للمساعدة الأمنية في أفغانستان.

كذلك، شغل سابقا منصب مدير التدريب لقوات الدفاع الايرلندية وقائد الكلية العسكرية. ومنذ تقاعده من الجيش الايرلندي في عام 2018، ألقى الجنرال بيري محاضرات في جامعات ايرلندية، وألف منشورات عن حفظ السلام الدولي. كما قاد مجالس تحقيق الأمم المتحدة في إفريقيا.

واللواء بيري حاصل على بكالوريوس العلوم وماجستير في الدراسات التجارية وماجستير العلوم في استراتيجية الأمن القومي. وهو خريج مدرسة القيادة والأركان التابعة لقوات الدفاع الايرلندية، وكلية جالواي الجامعية، وكلية سمورفيت للأعمال بجامعة كلية دبلن وكلية الحرب الوطنية في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن العاصمة.