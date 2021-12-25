عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وفاة سعودي ويمني بمقذوف حوثي.. والتحالف يعد لعملية نوعية

السبت 25 ديسمبر 2021

الخليج 365

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن حالتي وفاة لمواطن سعودي ومقيم يمني جراء سقوط مقذوف في صامطة بجازان، متوعدا بعملية عسكرية وفي إطار القانون الدولي الإنساني.



وأصدر التحالف بيانا جاء فيه، نحضر لعملية عسكرية بنطاق أوسع وفي إطار القانون الدولي الإنساني، وسنتعامل بحزم لحماية المدنيين من مواطنين ومقيمين على أراضي المملكة.

ومن جانبه، قال الدفاع المدني السعودي، إن 7 مدنيين أصيبوا، ووقعت أضرار مادية جراء سقوط المقذوف الحوثي في صامطة.

وفي وقت سابق، دمر التحالف العربي كهفين لتخزين الصواريخ البالستية والأسلحة بمحافظة صعدة، مشيرا إلى أن عملية العسكرية جاءت استجابة فورية للتهديد ومحاولات استهداف المدنيين بجازان ونجران بالسعودية.

وأضاف، أن العملية أسفرت عن تدمير كهفين جبليين لتخزين الصواريخ البالستية والأسلحة بمحافظة صعدة، و4 مخازن للصواريخ البالستية والمسيرات بمديرية المحويت.

ويأتي ذلك ردا على سقوط مقذوف معادٍ بإحدى القرى الحدودية بنجران في محاوله لاستهداف المدنيين بالسعودية.