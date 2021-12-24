محافظ تعز يوجه بتنفيذ حملة ميدانية لإنهاء إضراب الأفران والمخابز بشكل فوري

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، مساء الجمعة، بالإيقاف الفوري لإضراب الأفران والمخابز، في المحافظة جنوب غربي اليمن.



جاء ذلك في برقية -اطلع عليها "يمن شباب نت"، موجهة إلى رئيس لجنة المخابز وضبط الأسعار ووكلاء المحافظة المشرفون على المديريات ومدير مكتب الصناعة ومدراء المديريات ومدير شرطة المحافظة.



وقال شمسان في البرقية إن "استمرار الأفران بالإضراب واقفال محلاتهم يزيد وبشكل كبير من معاناة المواطنين والذي تولي السلطة المحلية جل وقتها في سبيل منع ذلك".



كما أكد أن ذلك يتعارض مع الدستور والقانون ومع أدبيات وأخلاق المهنة، محذرا من السلطة المحلية لا يمكن أن تقبل أو تسمح بذلك مهما كانت الأسباب.



وأضاف،" يتم النزول الميداني ابتداء من الساعة السادسة من صباح يوم غد لتنفيذ حملة تفتيش على جميع الأفران وأي فرن او مخبز يواصل إضرابه تسحب منه الرخصة ويتم إقفال محله وتحويل مالكه إلى النيابة العامة.



ومنذ صباح اليوم، بدأت الأفران والمخابز في مدينة تعز الإضراب عن العمل وأغلقت أبوابها رفضا للإجراءات الحكومية بشأن تخفيض أسعار الخبز.

