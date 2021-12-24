الصحة تسجل حالة وفاة و4 إصابات جديدة بكورونا في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 ديسمبر 2021

أعلنت السلطات الصحية في اليمن الجمعة، تسجيل خمس حالات إصابة ووفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية في محافظتي عدن وحضرموت.



وقالت إدارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي التابعة لوزارة الصحة في بيان مقتضب إن فريقها سجل حالة وفاة واحدة بالوباء في حضرموت.

وأشارت إلى أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس بلغت أربع إصابات، منها ثلاث بعدن وحالة واحدة في حضرموت.

ولفتت إلى أن البرنامج لم يرصد أي حالة شفاء في اليمن.

وبهذا بلغ إجمالي الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس 10109، بينها 1982 حالة وفاة و7002 حالة تعاف، ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثي.