التحالف العربي يعلن تدمير أسلحة في صنعاء بعد إمهال "الحوثيين" 6 ساعات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 ديسمبر 2021

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة أنه دمر عمليات نقل أسلحة في ملعب الثورة الرياضي بصنعاء، بعدما أمهل الحوثيين 6 ساعات، وفى أعقاب ذلك طالب التحالف المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من الموقع المستهدف.



وأشار التحالف إلى أن الحوثيين نقلوا أسلحة نوعية إلى معسكر التشريفات أثناء مهلة التحالف، لكنه تمكن من تدمير 9 مخازن للأسلحة بالمعسكر، مؤكدا أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأوضح أن رصد عمليات نقل أسلحة في صنعاء وتم تدميرها مشيرا إلى أن تنفيذ العملية جاء استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية.

وقبيل انتهاء مهلة إخراج الأسلحة من ملعب الثورة في العاصمة اليمنية، قال التحالف إنه سيفرض على الحوثيين احترام نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني، وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن طالب ميليشيات الحوثي بإخراج الأسلحة من الملعب، وأعطاهم مهلة 6 ساعات من أجل «إعادة العين المدني لحالته الطبيعية.

وأوضح أنه سيسقط الحماية عن الملعب إذا لم يرضخ الحوثيون لأحكام القانون الدولي الإنساني، فيما أعلن تنفيذ 36 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد تدمير 28 آلية عسكرية، ومقتل 310 عناصر حوثية باستهدافات في المحافظة بأكبر حصيلة يومية من الخسائر البشرية.

أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة، تدمير 4 أطقم و3 عربات مدرعة تابعة لميليشيا الحوثي في الجبهة الجنوبية بغارات لطيران تحالف دعم الشرعية ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وفى وقت سابق أكد مساعد قائد المنطقة العسكرية الثالثة لشؤون التوجيه المعنوي، العميد محمد المكروب، أن ميليشيا الحوثي تلقت ضربات موجعة، وعانت خسائر بشرية ومادية كبيرة التي استمرت عدة ساعات.

ويتهم التحالف، الحوثيون باستهداف أماكن مزدحمة بالسكان والنازحين، مستخدمين الصواريخ والطائرات المسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين، على الرغم من كافة التحذيرات الدولية ودعوة الأمم المتحدة إلى وقف الهجمات التي تهدد حياة ملايين اللاجئين في المحافظة الغنية بالنفط.

وقال مستشار وزير الإعلام اليمني فهد الشرفي، على حسابه في «تويتر» إن خطوات التحالف العربي في اليمن خلال الأيام الماضية أرعبت الحوثيين، سواء يتعليق مطار صنعاء ورفع الغطاء عن قياداتهم ومخازنهم وغرف عملياتهم.

وفى سياق متصل، أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وإدانتها المطلقة للعملية الإرهابية التي قامت بها الميليشيا الحوثية باستهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة مفخخة تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وقالت الأمانة في بيان من مقرها في العاصمة التونسية، إن هذا العمل الإرهابي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي وجريمة حرب توجب المساءلة عنها، كما جددت تضامنها الكامل مع السعودية ومساندتها المطلقة لكل الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الاعتداءات الإرهابية والدفاع عن أمنها وحماية منشآتها وأعيانها المدنية ومواطنيها والمقيمين فيها.