الآلاف يتظاهرون في شبوة تأييداً للمحافظ بن عديو

المنامة - ياسر ابراهيم - تظاهر الآلاف من أبناء محافظة شبوة، الجمعة، تأييدًا للمحافظ محمد صالح بن عديو وللمطالبة ببقائه على رأس السلطة المحلية في المحافظة.



جاء ذلك استجابة لدعوات شعبية أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، غداة ورود تقارير غير مؤكدة تفيد بقرب إقالة بن عديو نزولاً عند رغبة قيادة التحالف.



وتجمع المتظاهرون وسط الشارع الرئيسي بمدينة عتق (عاصمة المحافظة) ورفعوا صوراً للمحافظ والأعلام الوطنية.



وهتف المحتجون الذين توافدوا من مختلف مديريات المحافظة بهتافات مؤيدة للمحافظ ومشيدة بالمنجزات التي تحققت في عهده، داعين رئيس الجمهورية بالإبقاء على بن عديو في منصبه.



وكان مسؤولون ونواباً في البرلمان حذّروا رئيس الجمهورية من الرضوخ للإملاءات الخارجية وإقالة بن عديو معتبرين ذلك بمثابة "برهان إضافي على أن البلد يذهب في مسار كارثي عنوانه انعدام المسؤولية، ووضعه رهن أمزجة أنانية لا تكترث لمصلحة اليمنيين".



وجاءت تسريبات إقالة بن عديو بالتزامن مع تحركات ميدانية وتحشيد مسلح تقوم بها مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، في منطقة بلحاف ومناطق أخرى شرقي محافظة شبوة.