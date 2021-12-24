مسؤول: 4 خطوات نفذها التحالف العربي في الأيام الماضية أرعبت الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 ديسمبر 2021

قال مستشار وزير الإعلام اليمني فهد طالب الشرفي، إن التحالف العربي نفذ 4 خطوات في اليمن خلال الأيام الماضية أرعبت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وكسرت غطرستهم.



وأوضح الشرفي عبر حسابه بـ"تويتر"، أن الـ 4 خطوات هي تعليق مطار صنعاء، رفع الكارت الأحمر بوجه المنظمات المتواطئة التي تمول حربهم، رفع الغطاء عن قياداتهم ومخازنهم وغرف عملياتهم، وأخيرا مصرع قائدهم إيرلو (السفير الإيراني لدى الحوثيين)".

وأضاف أن "استمرار هذه الاستراتيجية تضمن النصر السريع للتحالف العربي".

وأشار المسؤول اليمني إلى أن تنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض، والتحرك نحو صنعاء كفيلان بكتابة نهاية "أنصار الله" في اليمن.

وتابع في تغريدة أخرى أنه "يتبقى 4 خطوات لو تمت فسينقشع هذا الكابوس الجاثم على صدر اليمنيين في وقت قياسي"، حسب تعبيره.

ولفت أن الخطوات الباقية هي تنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض، إصلاح منظومة الشرعية وتنحية الفاسدين والفاشلين، تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني، وتحريك كل الجبهات الميدانية وفق خطة مدروسة ومتناغمة والتوجه صوب صنعاء.