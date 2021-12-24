شكرا لبحثكم عن خبر الجبواني يتحدث عن إقالة بن عديو بقرار من الرئيس هادي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال وزير النقل اليمني السابق، صالح الجبواني، إنه كان متيقن بأن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، سيقل محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو من منصبه.

وهاجم الجبواني الذين يبررون أفعال الرئيس هادي ويقولون أن عليه ضغوط شديدة، مضيفًا: "الرئيس عنوان سيادة البلد وإذا أصبح قرار تعيين الوزراء والمحافظين بيد غيره ماذا بقي للرئيس من قرار مستقل والبلد من سيادة".

واختتم الجبواني بقوله: "الرئيس الذي يفرط في قراره يفرط في سيادة بلده وهذه تعني الخيانة العظمى!!".