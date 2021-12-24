شكرا لبحثكم عن خبر لعمل اللمسات الأخيرة.. وصول الطائرة اليمنية الجديدة من ميلانو لمطار القاهرة الدولي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصلت الطائرة الايرباص 330 -200 من ميلانو ايطاليا الى مطار القاهرة الدولي لعمل الطلاء وشعار شركة طيران اليمنية.

وذالك لعمل تغييرات في التعليمات للعربية بعد انتهاء اعمال الفحوصات والتشييك الأخير للأستلام.

وقام مهندسي تابعين لشركة لوفتهانزا الالمانية بالكشف على الطائرة بعد ان قامت شركة طيران اليمنية بشرائها من شركة AFG الألمانيةوعمل الفحوصات والتشييك الأخير في ايطاليا ميلانو من قبل خبراء ومهندسي شركة لوفتهانزا.

هذا صرح مصدر مسؤول في طيران اليمنية ان الطائرة ستكون اضافة قوية ستدعم اسطول طيران اليمنية وستكون رافداً للشركة وسترفع من مستوئ الخدمه في الشركه وهذي خطوه ستلحقها خطوات في سبيل تطوير من عمل الشركة بقيادة الكابتن احمد العلواني.