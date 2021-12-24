شكرا لبحثكم عن خبر المادة السحرية.. سمك القرش يقضي على فيروس كورونا نهائيًا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يمكن أن تكون البروتينات الشبيهة بالأجسام المضادة الموجودة في الجهاز المناعي لسمك القرش قاتلًا طبيعيًا لـ فيروس كورونا "كوفيد-19" فهو لا يمنع الفيروس الذي يسببه فحسب، بل يمنع أيضًا المتغيرات المختلفة مثل أوميكرون الذي ينتشر حاليًا في جميع أنحاء العالم.

قال "آرون ليبو" أستاذ علم الأمراض بجامعة ويسكونسن ماديسون أن البروتينات المعروفة باسم VNARs ، هي عُشر حجم الأجسام المضادة البشرية، مما يجعلها صغيرة بما يكفي للوصول إلى الزوايا والشقوق التي لا تستطيع الأجسام المضادة البشرية الوصول إليها.

حدد ليبو وفريقه ثلاثة بروتينات VNARs مرشحة من مجموعة من المليارات التي أوقفت الفيروس بشكل فعال من إصابة الخلايا البشرية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولاحظ الباحثون أن VNARs الجديدة لن تكون متاحة كوسيلة وقائية خلال جائحة فيروس كورونا الحالي ، لكن الفريق يعد بروتينات سمك القرش لمكافحة تفشي المرض في المستقبل.

كما أعلن كبير المستشارين الطبيين لرئيس الولايات المتحدة ، الدكتور "أنتوني فوسي "أن القدرة غير العادية لمتغير "أوميكرون" الجديد على الانتشار ستضاعف الحالات كل ثلاثة أيام.