شكرا لبحثكم عن خبر قرار حوثي بشأن القات في هذة المحافظة "وثيق" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صعدت مليشيا الحوثي من انتهاكاتها بحق السكان في محافظة إب مستهدفة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد. ووفق وثيقة صادرة عن عبدالله الطاووس القيادي الأمني الحوثي بمحافظة إب صادرة بتاريخ 18 ديسمبر الجاري فإن المليشيا قررت منع مرور غرسات القات ومنع زراعتها. وبدأت مليشيا الحوثي مؤخرا دعوة مقاتليها إلى التخلي عن القات. ويستهدف القرار الحوثي فرض جبايات واسعة على السكان وتجار القات.

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