شكرا لبحثكم عن خبر اسماء المواطنين اليمنيين الذين سلمتهم امريكا الى اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

سلمت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس السلطات اليمنية 5 مواطنين يمنيين في عرض البحر شاركوا في عملية تهريب أسلحة للحوثيين أحبطتها البحرية الأمريكية.

وقال مصدر في قيادة قوات خفر السواحل اليمنية لصحيفة عدن الغد انه

بالتعاون مع البحرية الأمريكية تسلمت مصلحة خفر السواحل اليمنية اليوم الخميس الموافق ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١م، تسلمت عدد خمسة أشخاص يمنيين تم ضبطهم من قبل سفن دوريات البحرية الأمريكية التابعة للأسطول الخامس الأمريكي أثناء قيامهم بتهريب شحنة أسلحة على متن زعيمة لا ترفع علم أي دوله كانت قادمة من ايران.

وكانت السفينة تحمل حوالي ١٤٠٠ قطعة آلي وما يقارب ربع مليون ذخيرة آلي، حيث تم إغراق الزعيمة بعد نقل طاقمها والأسلحة حسب بيان الأسطول الخامس الأمريكي .

وتمت عملية الاستلام خارج المياه الإقليمية بين المدمرة الأمريكية USS O’Kane و زوارق دوريات مصلحة خفر السواحل فرع م/المهرة، وسيتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة مع المهربين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وتنشر "عدن الغد" هنا معلومات حصرية عن واقعة التسليم

تم الوصول إلى البارجة الأمريكية. USS O Kane الساعة 12 ظهرا

وتم استلام عدد خمسة فقط بحاره يمنيين

وهم ..

١- عبدالله مناجم محمد علي عفيف (ناخوذه)

٢-حسن علي محمد دحمان

٣-سعيد سليمان محمد حسن

٤- علي ابراهيم احمد زوائدي

٥- علي عبدالله عبدالله يوسف شرف

وقت الوصول إلى الميناء نشطون الساعة ٢:٢٠ ظهرا