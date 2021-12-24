شكرا لبحثكم عن خبر صدور قرار حكومي بمنع تصدير بعض أنواع الأسماك الطازجة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر معالي وزير الزراعة والري و الثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، قراراً وزارياً، قضى بمنع تصدير الأسماك الطازجة ، بناء على مخرجات اللقاء التشاوري الموسع لقيادة الوزارة وهيئاتها ومؤسساتها، المنعقد في ديوان عام الوزارة في 17 - 18 نوفمبر 2021، ومراعاة للظروف الراهنة وتخفيف الأعباء على المواطن، بالاضافة الى مراعاة وضع الصياد كمنْتِج أساسي، وتغير نسب الإنتاج، ولما من شأنه تحقيق التوازن في السوق المحلية. وجاء في القرار الوزاري رقم (61) لعام 2021 : المادة (1) : يمنع بمقتضى أحكام هذا القرار تصدير الأسماك الطازجة من الأنواع التالية: - أسماك الثمد - أسماك الجحش - أسماك الباغة المادة (2) : على رؤوساء هيئات المصائد السمكية في نطاق اختصاصها للتنفيذ والمتابعة، كلا فيما يخصه المادة (3) : يتم تقييم القرار بعد ثلاثة أشهر من تاريخه المادة (4) : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه، وينشر في وسائل الإعلام.

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