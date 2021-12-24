عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإرياني: إيران تريد تحويل اليمن لبؤرة للأنشطة الإرهابية

الجمعة 24 ديسمبر 2021

الخليج 365

كشف وزير الإعلام معمر الإرياني أن إعلان تحالف دعم الشرعية تدمير زورق مفخخ قبل تنفيذه هجوما إرهابيا في البحر الاحمر، يؤكد استمرار محاولات ميليشيا الحوثي، بإيعاز وتخطيط وتسليح ايراني، تنفيذ هجمات إرهابية وتهديد أمن السفن التجارية وسلامة خطوط الملاحة الدولية في البحر الاحمر وباب المندب.



وأضاف في سلسلة تغريدات، الخميس، أن محاولات الحوثي المتكررة لمهاجمة السفن التجارية وناقلات النفط انطلاقا من موانئ الحديدة، وأسلوب تنفيذ تلك العمليات عبر الزوارق المفخخة التي يتم التحكم بها عن بعد، تكشف عن عمل منظم يحمل بصمات الحرس الثوري الإيراني، ويستهدف حركة التجارة وأمن الطاقة وتهديد المصالح الدولية.

وأكد أن الشعب اليمني يدفع ثمنا باهظا لهذه الأعمال الإرهابية التي يغذيها نظام طهران ضمن مساعيه لتلطيخ سمعة اليمن أمام العالم.

كما يحاول سلخه عن جواره الخليجي ومحيطه العربي، وتحويل الأراضي اليمنية إلى بؤرة للأنشطة الإرهابية ونشر الفوضى والعنف وتهديد المصالح الدولية والأمن والسلم الإقليمي والدولي.

إحباط 99 هجوما إرهابيا

وثمن الإرياني الجهود التي يبذلها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في تأمين حركة التجارة العالمية في أحد اهم الممرات الدولية، والتي تكللت بإحباط 99 هجوما إرهابيا حوثيا باستخدام زوارق مفخخة، إضافة إلى تدمير الألغام البحرية التي زرعتها المليشيا بشكل عشوائي.

وطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسئولياتهم القانونية في مواجهة الأنشطة الارهابية وحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والعمل على تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة ارهابية" وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن مساء الخميس، تدمير زورق حوثي مفخخ قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر، مشيراً إلى أن ميليشيا الحوثي أطلقت الزورق المفخخ من محافظة الحديدة.