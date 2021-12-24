التحالف يُدمر أسلحة بعد مراقبة نقلها في العاصمة صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يدمر أسلحة بعد مراقبة نقلها في العاصمة صنعاء

الجمعة 24 ديسمبر 2021

الخليج 365

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه دمرّ عمليات نقل أسلحة في العاصمة صنعاء وذلك بعد مراقبتها.



وأضاف أن تنفيذ العملية جاء استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية، مطالباً المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من الموقع المستهدف بصنعاء.

وأفادت مصادر بأن التحالف استهدف مخازن للحوثيين بمعسكر التموين بصنعاء.

كما أضافت أن تحركات للحوثيين شهدها معسكر التموين قبيل استهدافه من التحالف.

ضربات دقيقة

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن مساء الأربعاء، تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة للتهديد.

كما أوضح أن العملية بصنعاء استجابة فورية بعد تدمير مسيّرة أطلقت نحو جازان، مشيراً إلى أنه استهدف معسكر الأمن المركزي بالعاصمة صنعاء بضربات موجعة، ودمر 7 مخازن للطائرات المسيّرة والأسلحة بالمعسكر.

وطلب التحالف قبيل ذلك من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة في صنعاء.

وأكد التحالف أن استهداف المدنيين يقابله خيار ضربات جوية في إطار القانون الدولي الإنساني.