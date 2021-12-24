خفر السواحل تتسلم طاقم سفينة الأسلحة التي ضبطتها البحرية الأمريكية

المنامة - ياسر ابراهيم - سلمت البحرية الأمريكية، الخميس، خفر السواحل اليمنية خمسة أشخاص ضبطتهم في بحر العرب على متن سفينة تحمل أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي.



وقالت مصادر مطلعة، إن مصلحة خفر السواحل في محافظة المهرة، تسملت ظهر اليوم من البحرية الأمريكية خمسة بحارة يمنيين وهم: "عبدالله مناجم محمد علي عفيف (ناخوذه) وحسن علي محمد دحمان وسعيد سليمان محمد حسن وعلي ابراهيم احمد زوائدي وعلي عبدالله عبدالله يوسف شرف".



والأربعاء، أعلنت البحرية الأمريكية، أن دورياتها في بحر العرب تمكنت من مصادرة سفينة تحمل أسلحة مهربة قادمة من إيران كانت في طريقها للحوثيين في اليمن تحمل على متنها 1400 بندقية هجومية ونحو 226 الف طلقة ذخيرة.



وأوضح البحرية في بيان، أن السفينة "نشأت في إيران، وعبرت المياه الدولية على طول طريق يستخدم تاريخيًا لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين في اليمن، مشيرة إلى أن طاقم السفينة المكون من خمسة أفراد عرّفوا عن أنفسهم بأنهم يمنيون وسيُعادون إلى اليمن".

