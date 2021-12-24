نزوح أكثر من 8 آلاف يمني خلال أسبوعين جراء تصاعد القتال في عدة محافظات

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الأربعاء، نزوح أكثر من 8 آلاف يمني خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك جراء تصاعد الأعمال القتالية في محافظات مأرب وتعز والحديدة.



وأضافت أنه بين 12-18 ديسمبر الجاري، تتبعت مصفوفة النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن، 514 أسرة (3084 فرداً) نزحت مرة واحدة على الأقل.



وأشارت المنظمة الدولية، إلى أن أكبر عدد لحالات النزوح تم تسجيله على التوالي في محافظات الحديدة (146 أسرة) ومأرب (143 أسرة) وتعز (129 أسرة) والضالع (65 أسرة).



وأوضحت أنها رصدت نزوح 894 أسرة، يمثلون (5376 فردا) خلال الفترة بين 5-11 ديسمبر الجاري.



وبحسب المنظمة فإن معظم حالات النزوح التي سجلت في الفترة المشمولة في التقرير السابق وأضيفت مؤخرا إلى العدد الإجمالي التراكمي، نزحت جراء التصعيد في محافظة مأرب.

