بالارقام: الحكومة تنشر اسعار المواصلات الداخلية الجديدة بعدن بعد انخفاض اسعار المحروقات

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يزيد بن سلمان - شبوة - حدد مكتب النقل بالعاصمة عدن قيمة اجرة الباصات بين المديريات وفقاً الانخفاض في اسعار المشتقات النفطية. وودعا المكتب النقابة العامة للنقل بمحافظة عدن الزام جميع سائقي سيارات و باصات الأجرة التقيد بالتسعيرة التالية : أولاً : أجرة النقل بين مديريات محافظة عدن على النحو التالي : 1)خط التواهي - الشيخ عثمان 300 ريال 2)خط القلوعة - الشيخ عثمان 300 ريال 3)خط المعلا - الشيخ عثمان 300 ريال 4)خط كريتر - الشيخ عثمان 300 5)خط خورمكسر - الشيخ عثمان 300 ريال 6)خط الشيخ عثمان - إنماء 200 ريال 7)خط الشيخ عثمان - الحسوة 200 ريال 8)خط الشيخ عثمان - الشعب 300 ريال 9)خط الشيخ عثمان - البريقة 400ريال 10) الشيخ عثمان - صلاح الدين 400 ريال 11)الشيخ عثمان - فقم عمران 400 ريال 12) التواهي - خورمكسر 200 ريال 13)خط القلوعة - خورمكسر 200 ريال 14)خط المعلا - خورمكسر 200 ريال 15)خط كريتر - خورمكسر 200 ريال 16)خط التواهي - كريتر - 200 ريال 17)خط القلوعة - كريتر 200 ريال 18)خط المعلا - كريتر 200 ريال ثانياً : الخطوط الداخلية أي داخل المديرية نفسها 100 ريال فقط وأعرب مكتب النقل من جميع الجهات المختصة ممثلة في قيادة شرطة محافظة عدن و قيادة النقابة العامة للنقل بمحافظة عدن بإلزام الأخوة سائقي سيارات و باصات الأجرة الإلتزام بالتسعيرة المحددة لما فيه المصلحة العامة والصالح العام لأهالي و مواطني محافظة عدن.

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