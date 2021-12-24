عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يتعقب أوكار الإرهاب بصنعاء..معسكر التشريفات تحت القصف

الجمعة 24 ديسمبر 2021

الخليج 365

عقب عملية تعقب دقيقة؛ دكت غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية معسكر التشريفات بصنعاء، والذي يضم مستودعات مهمة للحوثيين.



وقصفت المقاتلات فجر الجمعة، معسكر التشريفات الواقع غرب صنعاء بنحو ثلاث غارات، ضمن عملية عسكرية محدودة، جاءت بعد انتهاء المهلة التي حددها التحالف للحوثيين بإخلاء ملعب الثورة الرياضي من الأسلحة.

وقالت مصادر عسكرية، إن انفجارات ضخمة دوت في أرجاء صنعاء عقب الضربات الجوية على معسكر التشريفات، الواقع في تقاطع شارعي الزبيرى - الرياض.

وصعدت كرة من اللهب عقب اشتعال النيران في مستودعات التموين العسكري للمليشيات الواقعة داخل المعسكر، وفقا لذات المصادر.

ويعتبر معسكر التشريفات أحد المعسكرات المهمة للجيش اليمني سابقا، والذي سيطرت عليه المليشيات الحوثية أواخر عام 2014 وكان مخصصا لتدريب قوات حرس الشرف.

كما كان مخصصا للمراسيم العسكرية الرئاسية، قبل أن تحوله مليشيات الحوثي المدعومة من إيران إلى معسكر تموين ومخازن للسلاح، طبقا لذات المصادر.

وكان التحالف العربي قال إنه دمر 9 مخازن للأسلحة في معسكر التشريفات بعد نقل مليشيات الحوثي الأسلحة إليها، مشيرا إلى مراقبته عمليات نقل السلاح من ملعب الثورة الرياضي.

وتأتي ضربات التحالف العربي بقيادة السعودية في صنعاء ضمن عمليات تستهدف فرض احترام نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني على مليشيات الحوثي، والتي تتخذ من الأعيان المدنية أوكارا لتخزين لأسلحة والمعدات، وإخفاء الطائرات المسيرة.