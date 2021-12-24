عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيات الحوثي تنتحر على أسوار الحديدة وتعاني في مأرب

الجمعة 24 ديسمبر 2021

الخليج 365

بين محاولة تسلل انتحارية في الحديدة، وخسائر فادحة بمأرب، منيت مليشيات الحوثي بهزيمة كبرى، على غرار دحرهم في محافظتي تعز وحجة.



وحولت القوات المشتركة المعركة مع المليشيات في مرتفعات الحديدة الجنوبية إلى محرقة للحوثيين فيما تم دك أكثر من 11 آلية ودورية قتالية في جبهات مأرب.

وخاضت القوات المشتركة معارك طاحنة مع مليشيات الحوثي خصوصا في محور جبل "دباس" الاستراتيجي الواقع في مديرية جبل رأس، جنوبي محافظة الحديدة وامتدت المعارك إلى محور مقبنة غربي تعز.

وقالت القوات المشتركة في بيان إن المليشيات المدعومة إيرانيا دفعت بالعشرات من مقاتليها في محاولة تسلل انتحارية إلى مواقع تم دحرها منها في وقت سابق وباءت بالفشل الذريع.

وأكدت أن القوات المشتركة حولت جبل دباس الاستراتيجي إلى محرقة للعشرات من مقاتلي المليشيات التابعة لإيران لا تزال جثثهم متناثرة على سفوح الجبل.

وأشار البيان إلى معارك شرسة دارت شمال مقبنة غربي تعز عقب هجوم خاطف للقوات المشتركة على مواقع مليشيات الحوثي.

وأسفر الهجوم العسكري الخاطف عن عن دحر مليشيات الحوثي من مواقع هامة وتدمير عديد الدوريات القتالية وأخرى تحمل تعزيزات وذخائر وأجبرت عناصر الانقلابيين على الفرار مذعورين، وفقا للبيان.

وحررت القوات المشتركة مؤخرا مواقع استراتيجية مهمة غربي تعز وجنوبي الحديدة بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وفي مأرب، ما تزال المعارك على أشدها في الجبهات فيما شاركت مقاتلات التحالف بفعالية كبيرة أدت لتكبد مليشيات الحوثي خسائر ثقيلة.

وبحسب بيان للجيش الوطني، فإن ضربات لمدفعية قواته وأخرى للتحالف العربي أسفرت عن دك 11 آلية ودورية قتالية في الجبهات الجنوبية والغربية من المحافظة الغنية بالغاز والنفط.

كما أسفرت عن مقتل وجرح العشرات بصفوف مليشيات الحوثي، وفقا للجيش الوطني.

في سياق الخسائر التي تعترف بها مليشيات الحوثي، أقر الانقلابيون بمقتل قيادي بارز بصفوفهم يحمل رتبة "لواء" وذلك في محافظة حجة، شمالي غربي اليمن.

وأعلنت مليشيات الحوثي على وسائل إعلامها إنها شيعت في حجة جثمان القيادي "يحيى علي راشد عبية"، برتبة "لواء" و5 من مرافقيه ودفنت جثامين عنصرين آخرين أحدهم قيادي ميداني.

ويتلقى الحوثيون خسائر كبيرة، لكنها محاطة بكثير من السرية، فيما قدرت تقارير إعلامية خسارتهم خلال الـ5 الأيام الأخيرة بأكثر من ألفي قتيل.