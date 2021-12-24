رؤوس كبيرة سقطت مع حسن إيرلو ومصادر تكشف بالأسماء عن إصابة قيادات حوثية من الصف الأول

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر قبلية مطلعة أن قيادات حوثية بارزة من الصف الأول لقت مصرعها وأخرى تعرضت لإصابات بالغة كانت الى جوار الصريع الإيراني حسن إيرلو بالإضافة إلى خبراء تابعين للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني. ولم تكشف المصادر عن أسماء الصرعي غير أنها اكتفت بالإشارة إلى ان هناك قيادات تعرضت لإصابات بالغة وهي الان تتلقى العلاج في أحد مستشفيات صنعاء فيما قيادات أخرى تم نقلها الى مكان آمن في محافظة صعدة وتم جلب عدد من الأطباء الى مكان تواجدها. وأشارت المصادر إلى أن من بين القيادات التي تعرضت للإصابة وزير الدفاع في حكومة المليشيات الحوثي محمد ناصر العاطفي ومسؤول الامن الوقائي سجاد الضحياني وأبو علي الحاكم والسيد محسن الحمزي صهر الصريع "ايرلو". وكانت مصدر عسكرية تحدثت في وقت سابق أن الغارة الجوية التي استهدفت حسن ايرلو كانت اثناء اجتماع مع قيادات حوثية من الصف الأول وضباط من حزب الله منهم المدعو "حمدي تشالي" وخبراء من الحرس الثوري الإيراني مشيرة وان اجتماعات ايرلو كانت بمعية شخصيات عسكرية وأمنية واستخباراتية عليا، مشيرة إلى أن الحوثيين يتكتمون على خسارة موجعة سيخرج نزيفها تدريجيا وتحت مسميات جديدة. وتتكتم المليشيات الحوثية على عدد وأسماء الضحايا الذين سقطوا في الضربة الجوية التي استهدفت حسن ايرلو عدا كشفها عن مصرع اللواء صالح الوهبي بينما مصادر تقول ان الناجي الوحيد من الضربة الجوية هو أبو علي الحاكم الذي يعاني من إصابة بالغة فيما لا زال الغموض يكتنف مصير بقية القيادات

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