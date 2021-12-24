شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على ارملات الحاكم العسكري الإيراني بصنعاء ”ايرلو ” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعت أمه الرزاق الحمزي إحدى المقربات من زوجة الحاكم العسكري الإيراني حسن ايرلو بتصعيد القتال في الحدود اليمنية – السعودية واستهداف المملكة بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية .

وةقدمت الناشطة اليمنية سميره عبد الله الحوري في تغريدة لها الثلاثاء تعازيها لزينبيات صنعاء ابنه الحمزي وابنه الحمراني وابنه المتوكل وابنه الظرافي زوجات الحاكم العسكري الإيراني حسن ايرلو .

واضافت الحوري تعازيها للآل الحمزي والحمراني والمتوكل والظرافي والذين قدموا بناتهم ضحايا مقابل ارضاء الحاكم الإيراني ايرلو والذي تم مقتله في غارة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن .

وأفادت مصادر مقربة من الحوثيين في وقت سابق أن ايرلو تزوج من ابنه وكيل محافظة صعدة الحمزي دون تأكيدها او رفضها للزيجات الاخريات لايرلو والتي لا تستبعد حدوثها والتي قد تأتي في إطار زواج المتعة المقر في إيران بشكل رسمي .

وأكدت المصادر عن تزايد الدعوات بالتصعيد لقتال المملكة العربية السعودية من قبل زينبيات الحوثي في إطار التصعيد في الحدود اليمنية – السعودية وتكثيف الهجمات بالطائرات بدون طيار والصواريخ البالستية.

هذا واعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة عن مقتل سفير إيران لدى المليشيا الحوثية ايرلو متاثرا باصابته بمرض كورونا دون الاعتراف بمقتله بشكل رسمي .