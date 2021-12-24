غارة دقيقة لمقاتلات التحالف تنجح في اصطياد هذا القيادي الحوثي البارز و21 آخرين

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يزيد بن سلمان - شبوة - لقي 21عنصرا من مليشيات الحوثي بينهم قيادات ميدانية مصرعهم وأصيب آخرون في ضربات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، غربي محافظة تعز جنوبي غربي اليمن. وقال موقع وزارة الدفاع "سبتمبر"، إن "مقاتلات التحالف استهدفت الليلة الماضية بثلاث غارات تعزيزات للمليشيا الحوثية الإيرانية في منطقة الفازعي، بعزلة اخدوع أسفل، بمديرية مقبنة". وأضاف، أن "الغارات أسفرت عن مقتل 21 من العناصر الإرهابية الحوثية من بينهم القيادي المدعو عبد السلام يحيى المتوكل" والمنتحل رتبة عقيد مع مرافقيه، وإصابة آخرين واحتراق 3 أطقم بشكل كامل. بدوره، أعلن تحالف دعم الشرعية إنه نفذ (4) عمليات استهداف بالساحل الغربي، استهدفت (3) آليات عسكرية، ومخازن للذخيرة، والقضاء على أكثر من (30) عنصراً إرهابياً. ومنذ أكثر من 4 شهور تنفذ مقاتلات التحالف بقيادة السعودية ضربات نوعية ودقيقة على آليات وتجمعات ومخازن أسلحة تابعة لمليشيات الحوثي الإيرانية في مختلف المناطق التي تشهد مواجهات، بالإضافة إلى العاصمة المحتلة صنعاء.

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