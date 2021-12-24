عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتهاء مهلة ملعب الثورة.. التحالف يبدأ تدمير أسلحة في صنعاء

الجمعة 24 ديسمبر 2021

الخليج 365

انتهت مهلة الخمس ساعات التي حدد التحالف العربي للحوثيين من أجل إخلاء معلب الثورة بصنعاء من الأسلحة.



وقال التحالف في بيان عقب انتهاء المهلة، إنه راقب عمليات نقل أسلحة ويجري تدميرها في صنعاء.

مؤكدا أن تنفيذ العملية يأتي استجابة للتهديد، ومبدأ الضرورة العسكرية.

وطلب التحالف الذي تقوده السعودية، من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من الموقع المستهدف.

ويسمع دوي انفجارات الآن في الضواحي الشمالية من صنعاء؛ حيث يقع ملعب الثورة الرياضي.

ودعا الحوثيين وسائل إعلام تابعة لهم، أنصارهم إلى الاحتشاد بالملعب.

وفي وقت سابق أعطى التحالف للحوثيين مهلة ٦ ساعات تبدأ من الساعة الثامنة، بتوقيت صنعاء، لإخراج الأسلحة من الملعب الواقع في العاصمة اليمنية، وإعادته لحالته الطبيعية.

وقال التحالف إنه سيفرض على الحوثيين احترام نصوص و أحكام القانون الدولي الإنساني.

وفي إنذاره الأول أكد التحالف في بيان، أنه إذا لم تستجب مليشيات الحوثي، فإنه سيتم إسقاط الحماية عن ملعب الثورة وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني.