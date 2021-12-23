شكرا لبحثكم عن خبر بمشاركة الكادر الصحي لمستشفى الصداقة.. مكتب الصحة عدن يختتم دورة إدارة الإمداد والتموين الطبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اختتمت اليوم دورة إدارة الإمداد والتموين الطبي والتي استمرت أربعة أيام برعاية من مكتب الصحة عدن وإشراف وزارة الصحة وبدعم من قبل منظمة الصحة العالمية وتمويل من البنك الدولي .

وذلك في قاعة مركز الاسعاف والطوارئ بمشاركة الكوادر الادارية والطواقم العاملة بالمؤسسات الصحية العامة م/عدن. وتهدف الدورة الى تقوية النظام الصحي والرفع من مستوى العمل الإداري، وكذا اعتماد المرافق الصحية على وضع خطط لخمس سنوات المسماة بالخطة الخمسية. وشارك الدورة الدكتور منذر الشعبي مسؤول صيدلية الطوارئ وفني المستودعات الدوائية وضاح صالح . صادر عن: المركز الاعلامي لمستشفى الصداقة التعليمي العام.

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