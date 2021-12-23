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شاهد .. صورة أولية من استهداف جسر المصباحي في حي السبعين السكني جنوب صنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيسية fd46e25f0d.jpg الأخبار arr.png شاهد .. صورة أولية من استهداف جسر المصباحي في حي السبعين السكني جنوب صنعاء

شاهد .. صورة أولية من استهداف جسر المصباحي في حي السبعين السكني جنوب صنعاء

أنباء عدن: الخميس 23 ديسمبر 2021 08:38 مساءً
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قال مواطنون:استهدفت غارات التحالف جسر السبعين تقاطع المصباحي اليوم. 
 
واضافوا:واستهدفت غارة جوية نفق جولة المصباحي ماتسبب بتدميره
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

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