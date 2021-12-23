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الأخبار شاهد .. صورة أولية من استهداف جسر المصباحي في حي السبعين السكني جنوب صنعاء يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيسيةالأخبارشاهد .. صورة أولية من استهداف جسر المصباحي في حي السبعين السكني جنوب صنعاء شاهد .. صورة أولية من استهداف جسر المصباحي في حي السبعين السكني جنوب صنعاء أنباء عدن: الخميس 23 ديسمبر 2021 08:38 مساءً قال مواطنون:استهدفت غارات التحالف جسر السبعين تقاطع المصباحي اليوم. واضافوا:واستهدفت غارة جوية نفق جولة المصباحي ماتسبب بتدميره . روابط ذات علاقة شاهد: وزير الداخلية يسبح اثنا عشر ساعة متواصلة بعد سقوط طائرته وينجو بحياته رؤوس كبيرة سقطت مع حسن إيرلو ومصادر تكشف بالأسماء عن إصابة قيادات حوثية من الصف الأول التحالف العربي يشترط إطلاق سعوديين مقابل السماح للسفير الإيراني مغادرة صنعاء بطائرة بالفيديو .. يمنية توثق محاولة شاب التحرش بها في حافلة ! المزيد في الأخبار إعلامي عراقي: إيقاف قصف صنعاء مرتبط باستجابة الكاظمي للتحالف

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