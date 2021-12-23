شكرا لبحثكم عن خبر إعلامي عراقي: إيقاف قصف صنعاء مرتبط باستجابة الكاظمي للتحالف والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أشار إعلامي عراقي إلى أن إيقاف التحالف بقيادة السعودية عن قصف صنعاء متوقف على استجابة الكاظمي لهم وإخراج قائد الحرب المنقلب على الحكومة الشرعية اليمنية .
وقال الإعلامي العراقي سفيان السامرائي، إن التحالف العربي لن يهدأ ويتوقف عن قصف صنعاء، إلا متى ما استجاب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمطالب التحالف .
وبين السامرائي إن قيام الكاظمي بالتعهد لإخراج عبدالملك الحوثي بطائرة عسكرية عراقية من صنعاء أو بيروت إلى طهران، وهو الحل الوحيد لإيقاف التحالف .
واضاف السامرائي: "يبدو أن التحالف العربي بقيادة مملكة العرب السعودية لن يهدأ حتى يقوم المتعهد الكاظمي بإخلاء عبد الملك الحوثي بطائرة عسكرية عراقية من صنعاء أو من بيروت إلى طهران".
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