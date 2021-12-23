شكرا لبحثكم عن خبر كهرباء عدن تطلق مناشدة عاجلة للرئيس هادي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - شكيب راجح:
ناشدت قياده كهرباء عدن دوله رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك ومعالي وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات بضرورة الإسراع بتوفير وقود محطات التوليد الوقود الخام الخاص بمحطة الرئيس هادي و مادة الديزل وذلك لضمان استمرار محطات التوليد و عدم خروجها عن الخدمة خلال الساعات القادمة.
و اوضحت أن الوقود المتبقي من مادة الديزل يكاد يكفي لساعات قليلة ، الأمر الذي سيفاقم من ارتفاع حدة ساعات الانقطاعات ودخول المدينة بظلام دامس. حيت ستفقد الشبكة 80% من توليد كهرباء عدن والإبقاء على محطتي المنصورة والحسوة التي تعملا بالمازوت.
و اكدت كهرباء عدن على ضرورة توفير الوقود الخام لمحطة الرئيس بالإضافة إلى مادة الديزل حتى وصول الدفعة السادسة من المنحة السعودية وذلك حفاظاً على إستمرار توليد المحطات.
وتعبر كهرباء عدن عن بالغ أسفها للأخوة المواطنين جراء إرتفاع ساعات الانقطاعات بسبب نفاد الوقود.
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