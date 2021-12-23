شكرا لبحثكم عن خبر عدن.. إعلان بتخفيض جديد في سعر الوقود “تعرف على تكلفة صفيحة 20 لتر” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت شركة النفط اليمنية – فرع عدن، الأربعاء، عن خفض سعر مادة البترول، تماشياً مع انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع.

وأكدت الشركة أن التخفيض الجديد في سعر مادة البترول يأتي للمساهمة في التخفيف عن كاهل المواطنين، حيث سيتم بيع لتر البترول ابتداءً من صباح غد الخميس ب660 ريالا، فيما تباع صفيحة 20 لترا ب13200 ريال يمني.

وأشارت إلى أن قيادة الشركة ممثلة بالدكتور صالح الجريري المدير العام، تبذل جهودا حثيثة لاستقرار سوق المشتقات النفطية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

وعبرت عن امتنانها لكافة عملائها الذين يبذلون جهودا كبيرة إلى جانبها لاستقرار السوق المحلية للوقود والبيع بأسعار مناسبة للمواطنين.

وكانت شركة النفط بعدن قد أعلنت في بداية الأسبوع الحالي عن خفض في سعر مادة البترول مع بدء تعافي العملة المحلية، فيما أكدت سابقا بأن الأسعار تعتمد على أسعار صرف العملات الأجنبية وكذا أسعار الوقود عالميا.