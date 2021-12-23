شكرا لبحثكم عن خبر الجالية الجنوبية بالسعودية تدعوا الاعلاميين الجنوبيين الى مؤازة الهبة الحضرمية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الرياض .. خاص

دعت الجالية الجنوبية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج كافة الاعلاميين والكتاب الجنوبيين الى المؤازة وبقوة لكافة التحركات الحضرمية الاخيرة للسيطرة على ثروات حضرموت التي ينهبها الاحتلال اليمني منذ احتلاله للجنوب عام 1994 دون اي رحمة او شفقه على الجنوب او اهل الارض الحضارم.

جاء ذلك على لسان المهندس/أمين محمد الشعيبي الناطق الرسمي للمجلس الاعلى للجالية الجنوبية في السعودية ودول الخليج مؤكداً ان الجالية الجنوبية تدعم وتؤازر التحركات الحضرمية الاخيرة وبقوة كونها تطالب بثرواتها وحقها الأصيل الذي ينهبه الاحتلال اليمني ويتمسك بالوحدة لاجل استمراره في النهب والسلب لممتلكات اصحاب الارض الذي يعانون من ضروف قاسية وحقراء اليمن يسرقون ثرواتهم بكل وقاحة وصلف وحقد لم يحصل في التاريخ.

وقال الشعيبي ان الجالية تدعو احرار شبوة لاقتناص الفرصة والنهوض لاستعادة ثرواتهم وان لايصدقون اعلام الاحتلال اليمني بكل أنواعه الاخونجية والحوثية والعفاشية ان ثرواتهم اذا سلمت لهم سيأتي ابناء الجنوب لنهبها منهم وأن الافضل ان يبقى الاحتلال اليمني ينهبها مقابل فتات لعدد محدود من عملاء الاحتلال في شبوة والجنوب بينما ابناء شبوة يخيم على الكثير منهم الفقر ولايصلهم شي من ثرواتهم الكبيرة.