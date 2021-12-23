شكرا لبحثكم عن خبر العميد الربيعي ينعي رحيل رئيس غرفة العمليات المشتركة العميد الدكتور المحرمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - إعلام حزام عدن

نعى أركان قوات الأحزمة الأمنية، قائد قوات الحزام الأمني في العاصمة عدن العميد جلال ناصر الربيعي رحيل رئيس غرفة العمليات المشتركة في العاصمة عدن العميد الدكتور عبدربه المحرمي.

وقال العميد الربيعي في بيان النعي، بإن الجنوب برحيل المحرمي خسر أحد ابرز القيادات الأمنية، وأحد الخبراء الأكاديميين في المجال الأمني كانت له اسهامات عديدة في تشكيل القوات الجنوبية وتنظيمها خلال توليه لمناصب أمنية عدة خلال السنوات الماضية.

معرباً عن صادق التعازي وخالص المواسآة الى اسرة الفقيد العميد الدكتور المحرمي وإلى آل المحرمي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

انا لله وإنا إليه راجعون.

المركز الإعلامي

قوات الأحزمة الأمنية

القوات المسلحة الجنوبية