شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس هادي يجهز لليمنيين قرارات جمهورية جديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقعت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية، صدور قرارات جمهورية هامة خلال الساعات القادمة تشمل تغييرات واسعة في الحكومة والسلطات المحلية .

وقالت المصادر ان صدور هذه الحزمة من القرارات تهدف إلى إعادة تنظيم العمل الحكومي بما يخدم توجهات الشرعية والتحالف العربي في إنهاء الإنقلاب الحوثي .

ورفضت المصادر الإفصاح عن مضامين تلك القرارات ولكنها أكدت أنها ستكون هامة .. ملوحة إلى أن القرارات قد تتضمن تغييرات واسعة في سلطات شبوة .