الرئيس هادي يجهز لليمنيين قرارات جمهورية جديدة

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يزيد بن سلمان - شبوة - توقعت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية، صدور قرارات جمهورية هامة خلال الساعات القادمة تشمل تغييرات واسعة في الحكومة والسلطات المحلية .
وقالت المصادر ان صدور هذه الحزمة من القرارات تهدف إلى إعادة تنظيم العمل الحكومي بما يخدم توجهات الشرعية والتحالف العربي في إنهاء الإنقلاب الحوثي .
ورفضت المصادر الإفصاح عن مضامين تلك القرارات ولكنها أكدت أنها ستكون هامة .. ملوحة إلى أن القرارات قد تتضمن تغييرات واسعة في سلطات شبوة .
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