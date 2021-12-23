الوكيل السقاف يشيد بتوجيهات مدير امن عدن ومساهمته الفعالة في تنفيذ قرارات المحافظ

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يزيد بن سلمان - شبوة - اشاد وكيل محافظة عدن رئيس اللجنة الاشرافية العليا الاستاذ عبدالرؤوف السقاف بتوجيهات مدير امن عدن اللواء مطهر الشعيبي الرامية لتعزيز جهود السلطة المحلية بعدن. وقال الوكيل عبدالرؤوف السقاف ان اللجنة الاشرافية العليا لضبط التعاملات السعرية الايرداية تثمن جهود اللواء مطهر الشعيبي واستشعاره المهمة الوطنية والمساهمة الفاعلة في تخفيف معاناة المواطن تنفيذا لتوجيهات وقرار محافظ عدن الأستاذ أحمد حامد لملس وكان مدير امن عدن اللواء مطهر الشعيبي قد وجه يوم امس اقسام الشرط والمراكز الامنية بالتجاوب مع قضايا وشكاوي المواطنين المتضررين من تاجير العقارات السكنية بالعملة الصعبة وارتفاع أسعار المواد الغذائية و الاستهلاكية بعدن.. جاء ذلك خلال لقاء بقيادة اللجان المجتمعية لمناقشة الية اشراك اللجان المجتمعية في تنفيذ قرار المحافظ بالطريقة المثلى. وكانت توجيهات اللجنة الاشرافية العليا المكلفة من محافظ العاصمة عدن قد قضت بتشكيل لجان مشتركة برئاسة مدراء المديريات واعضاء اللجان المجتمعية بمراقبة اسعار المواد الغذائية وايقاف عملية تاجير العقارات السكنية بالعملة الصعبة

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