شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تنشر فيديو مرعب للوافدين .. كل هذه القطاعات سيتم سعودتها بالكامل في هذا الموعد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أوضح وكيل الموارد البشرية أن جميع المؤشرات الاقتصادية تقود للتفاؤل وخطط رؤية 2030 نشاهد نتائجها على أرض الواقع. وفي اتصال هاتفي مع برنامج ياهلا كشف المهندس ماجد الضحوي، وكيل وزارة الموارد البشرية للتوطين وتمكين المرأة، إن الوزارة سوف تعلن قريبًا عن قرارات توطين لقطاعات الإعلام والاستشارات والترفيه وبعض المهن الجديدة التي نعلن عنها لاحقا.

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